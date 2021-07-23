Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла на $0,95 (1,3%) и составила $73,03 за баррель.
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке выросла на $0,95 (1,3%) и составила $73,03 за баррель.
Дата: 2021/07/23 12:27
Раздел: Азербайджан, Экономика
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