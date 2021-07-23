«В настоящее время начались тренинги с участием турецких психологов в связи с суицидами», сказала специалист по психосоциальной поддержке TƏBIB Нармин Османлы на тренинге для журналистов на тему «Роль СМИ в психическом здоровье».

Она отметила, что совместно с Министерством образования планируется проведение в школах определенных мероприятий, в том числе связанных с военнослужащими: «Иногда число самоубийств может возрасти из-за неправильного отношения окружающих людей. Работа в координации является наиболее важным вопросом в таких случаях. В настоящее время мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения, МТСЗН, Фондом «YAŞAT».

Н.Османлы отметила, что во время Отечественной войны в 19 больницах в регионах оказывалась психологическая помощь раненым: «Всего за этот период психологическая поддержка была оказана 3 316 раненым. К сожалению, число самоубийств среди участников войны возросло. Помощь психолога предоставляется на добровольной основе».

Н.Османлы отметила, что с марта по июль в регионах была оказана психологическая поддержка 353 членам семей шехидов, 686 военнослужащим, 156 пострадавшим в результате терроризма.

Minval.az