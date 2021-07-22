Саперы обезвредили 1360 мин вдоль будущей железнодорожной линии Физули в Зангилан на участке от села Джоджуг Мерджанлы в Джебраильском районе, сообщил представитель Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Габиль Джафаров.

На данный момент специалисты ANAMA проводят зачистку территории на участке до села Мехдили.

Работы на этом участке начались с середины января, и саперы постепенно продвигаются вперед, расчищая полосу в 30 метров в обе стороны от железной дороги, пояснил представитель агентства.

«Одна из проблем в том, что раньше это была нейтральная зона и поэтому тут располагалось целых 15 минных полос. Наша задача — очистить железную дорогу и участки по 30 метров справа и слева от нее. Мы обнаруживали и противопехотные, и противотанковые мины. Можно сказать, что завершили работу на этом участке на 90%», — отметил Джафаров (цитата по «Спутнику»).

К разминированию территории привлечена спецтехника, обученные собаки-саперы, а также идет работа вручную, рассказал он.

Minval.az