Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о развитии туристического потенциала поселка Суговушан, освобожденного от армянской оккупации осенью 2020 года.

«Поселок Суговушан также был освобожден во время Второй карабахской войны, и расстояние от Нафталана до поселка Суговушан не такое уж и большое. Согласно моему поручению обеспечивается прокладка новой дороги, таким образом, эта зона будет единым туристическим пространством», — приводит слова президента «Интерфакс» со ссылкой на гостелеканал AzTV.

Президент считает, что туристов в Суговушане будут привлекать места, где велись бои, а также красивая природа этой местности.

По мнению главы государства, для большего ознакомления иностранных туристов и граждан страны с туристическим потенциалом Азербайджана, в том числе Нафталана, необходимо широкое использование имеющихся возможностей.

«В результате работы, проделанной за последние 15 лет, для туристов в Нафталане уже открыто более 2,3 тыс. мест, и этот процесс продолжается», — сказал Алиев.

Президент добавил, что он также дал поручения, чтобы в данном регионе были построены зоны отдыха разного уровня — пятизвездочные, четырехзвездочные, трехзвездочные отели.

Minval.az