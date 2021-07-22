Высшей медиа-награды 2021 года Совета печати (СП) Азербайджана посмертно удостоены погибшие в Кельбаджаре корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов и скончавшийся от COVID-19 военный журналист Рашад Сулейманов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на СП.

Совет печати ежегодно награждает данной наградой журналистов, посвятивших свою жизнь этой сфере.

Имена лауреатов традиционно объявляются 22 июля — в День национальной печати и вручаются в трех номинациях. В этом году Совет печати принял решение о том, чтобы награждение проходило в одной номинации.

Minval.az