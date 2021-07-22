Сравнительно недавно, в конце мая, компания Facebook отчиталась об операциях влияния в сети с 2017-го по 2020 год. Крупнейшим поставщиком дезинформации названа Россия. Да, Россия давно поставила на конвейер создание и тиражирование фейковых новостей. И Украина, как никакая другая страна в мире, прекрасно знакома с масштабами работы российского фейкомета. Увы, в какой-то степени он эффективен. Потому что изначально рассчитан на публику, поверхностно знакомую с сутью проблемы, конфликта, извращенное и лживое понимание которого пытается преподнести российская машина по распространению дезинформации.

Об этом заявил Хикмет Джавадов, председатель Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины», слова которого приводит «Гордон».

В итоге даже в СМИ дружественного Азербайджана попадают порой фейковые новости об Украине. И наоборот, в украинских СМИ, особенно в прежние годы, было немало фейковых новостей, извращавших суть, причины и последствия армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Увы, были времена, когда украинские журналисты посещали оккупированный Арменией Нагорный Карабах, попадая в итоге в «черный список» МИД Азербайджана. К счастью, визитов азербайджанских журналистов в аннексированный Крым еще не было.

Но поток дезинформации, обрушивающийся на обе наши страны, продолжает литься. И зачастую его распространяют буквально одни и те же персонажи. Фамилии Пегов и Габрелянов, Симоньян, Кеосаян, Соловьев, Шейнин одинаково печально известны в наших странах. Это фамилии тех, кто привык беззастенчиво лгать, торгуя горем и трагедиями стран и народов.

Противостоять им, как и распространителям фейков из Армении, можно и нужно только совместными усилиями. И в этом плане сделан первый, очень важный шаг. Сегодня, в День азербайджанской национальной печати и журналистики, в Киеве в пресс-центре УНИАН был подписан договор о сотрудничестве в рамках созданной «Международной медиа-платформы Азербайджан – Украина». Его подписал я, как руководитель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, и основатель Института постинформационного общества, экс-советник министра информационной политики по вопросам информационной безопасности Украины Дмитрий Золотухин.

Церемонии подписания этого важного документа предшествовал «круглый стол», посвященный текущему состоянию и путям развития азербайджано-украинских отношений в информационном пространстве. Отмечалась важность большего ознакомления, посредством СМИ, азербайджанского и украинского обществ с реалиями, нуждами, проблемами, успехами, достижениями и перспективами развития наших стран. Прозвучали предложения о необходимости открытия корреспондентских пунктов ведущих украинских СМИ в Азербайджане, а также расширения такого рода представительств азербайджанских СМИ в Украине.

Также прозвучало предложение о привлечении в дальнейшем к азербайджано-украинской медиа-платформе ведущих СМИ Грузии и Молдовы. Была высказана надежда, что в будущем данная медиа-платформа будет поддержана на государственном уровне. Одним словом, сегодня был дан старт важному процессу, который будет не просто полезен, а жизненно необходим как для Азербайджана, так и для Украины, которым есть что рассказать, чем помочь, чем поделиться друг с другом.

Minval.az