Работы по созданию энергетической инфраструктуры в Карабахе и в регионе Восточный Зангезур будут завершены до конца 2021 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«До конца 2021 года на всех освобожденных территориях – как в Карабахе, так и в Восточном Зангезуре – будет создана электроэнергетическая инфраструктура: проложены новые линии, линии электропередач, трансформаторы, построены подстанции, электростанции», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на AzTV.

По его словам, армянская сторона в период, когда им была предоставлена двухнедельная отсрочка (в конце 2020 года на выход из региона), полностью сожгла и разрушила 12 гидроэлектростанций в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Алиев подчеркнул, что иностранные компании проявляют интересам к проектам «зеленой энергии» на освобожденных территориях. «Имеется договоренность с иностранной компанией (BP) на строительство солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. Это очень важно. Это также сигнал для других компаний. Мы их приглашаем, пусть вкладывают инвестиции», — отметил он.

Президент добавил, что Азербайджан обладает диверсифицированной электросетью, можно осуществлять поставки электроэнергии в соседние страны – Турцию, Россию, Иран, Грузию. «Например, мы осуществляем экспорт электроэнергии в Иран, Россию. Из этих стран электроэнергию мы также импортируем, но экспорт все же больше. Кроме этого, экспорт осуществляется в Грузию и Турцию», — сказал Алиев.

Minval.az