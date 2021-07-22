Продолжился судебный процесс по уголовному делу 13 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступные действия на территории Азербайджана — Хованесяна Хайказа Корюнович, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича, Багдасаряна Артура Эдуардовича, Авакяна Серопа Суреновича, Арутюняна Вараздата Верйожевича, Манукяна Жора Ваноевича, Герабяна Храйра Храчовича, Госпаряна Нарека Агаовича, Курегяна Григора Гагаовича, Геворкяна Ашота Артаковича, Аграманяна Мартина Мушеговича.

На процессе в административном здании Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Эльдара Исмаилова, были изучены документы по делу, пишет АПА.

Судебное следствие было завершено.

Прокурор запросил, чтобы статьи 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) были исключены из обвинения.

Гособвинитель запросил наказания для обвиняемых по статьям 318.2 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 228.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой).

Прокурор потребовал для обвиняемых 7 лет лишения свободы с выдворением за пределы Азербайджана после отбытия наказания.

Затем на процессе выступили адвокаты обвиняемых.

Обвиняемые, выступив с последним словом в суде, попросили о вынесении оправдательного приговора.

Суд удалился на совещание для вынесения приговора.

Minval.az