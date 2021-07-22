В мае этого года Азербайджан экспортировал 25 596,78 тонны автомобильного бензина марки АИ-92 на сумму 13,297 млн. долларов США.

Согласно расчетам, проведенным на основании данных Госкомстата, это по сравнению с маем прошлого года на 25,3% больше в объемном выражении и в 4 раза больше в стоимостном выражении.

Азербайджан вообще не экспортировал бензин в январе-апреле 2021 года, в этом году Азербайджан возобновил экспорт бензина в мае.

В прошлом году страна также начала экспортировать бензин с мая.

До этого в последний раз Азербайджан осуществлял поставки бензина за рубеж в июле 2020 года.

Minval.az