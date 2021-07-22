Вылечились и вернулись в Азербайджан 6 тяжелораненых участника войны, которые были отправлены на лечение в Турцию Фондом «YAŞAT».

Как сообщили в Фонде, вылечились и вернулись на родину Гулиев Адиль Шахбаз оглу, Алиев Руслан Мустафа оглу, Илькин Рустамли Эльчин оглу, Алиев Гисмет Насиб оглу, Агашов Гулу Ровшан оглу, Вечхиев Чингиз Мамед оглу.

Фонд также предоставил лекарственные средства, предназначенные для продолжения их лечения в ближайшие месяцы.

В настоящее время в Турции продолжают проходить лечение еще 62 участника войны.

Minval.az