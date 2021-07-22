В Баку в октябре пройдет 1-ая Азербайджанская выставка «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» (Rebuild Karabakh).
«1-ая Азербайджанская выставка Rebuild Karabakh пройдет с 20 по 22 октября 2021 года в Baku Expo Center», — сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании Caspian Events Organisers (CEO), являющейся организатором мероприятия.
Выставка будет включать 14 разделов: банки и инвестиции; безопасность; добывающая промышленность; здравоохранение; информационные технологии: образование; пищевая промышленность; сельское хозяйство; строительство; строительство и инфраструктура дорог; транспорт; туризм и культурное наследие; энергетика; экология.