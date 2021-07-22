Компания Chevron BTC Pipeline объявила о ликвидации представительства в Азербайджане, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«В связи с ликвидацией представительства Chevron BTC Pipeline в Азербайджане претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: Баку, Сабаильский район, улица Расул Рза, дом 11, квартира 28, 29, 30», — сообщили в компании.

Chevron в настоящее время не является участником какого-либо проекта в Азербайджане.

Ранее компания была акционером проектов разработки месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли (АЧГ) и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Chevron 4 ноября 2019 года подписала соглашение с венгерской MOL о продаже за $1,57 млрд активов в Азербайджане. Речь идет о продаже 9,57% в проекте АЧГ и 8,9% в БТД. Сделка была закрыта 16 апреля 2020 года.

Minval.az