До 30 августа в выходные дни общественный транспорт, в том числе и метро, работать не будет.

Это нашло отражение в постановлении Кабинета Министров о дополнительных мерах в связи с продлением особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики.

Отмечено, что с 00:00 31 июля 2021 года до 06:00 2 августа, с 00:00 7 августа до 06:00 9 августа, с 00:00 14 августа до 06:00 16 августа, с 00:00 21 августа до 06:00 23 августа, с 00:00 28 августа до 06:00 30 августа пассажироперевозки общественным транспортом, в том числе и в Бакинском метрополитене, приостанавливаются.

Minval.az