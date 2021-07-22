Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена на азербайджанскую нефть выросла на $2,76 (4%) и составила $72,08 доллара за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена на азербайджанскую нефть выросла на $2,76 (4%) и составила $72,08 доллара за баррель.
Дата: 2021/07/22 11:49
Раздел: Азербайджан, Экономика
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