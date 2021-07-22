Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) утвердил выделение Азербайджану кредита в размере $100 млн для содействия в реализации всеобъемлющего плана по смягчению неблагоприятных медицинских, социальных и экономических последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

Кредит был одобрен 15 июля, однако информация о нем на сайте банка опубликована только на текущей неделе, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Цель программы — поддержать меры правительства Азербайджана по финансовому стимулированию, направленные на смягчение негативного воздействия COVID-19 на здоровье, доходы и экономические возможности населения, а также на макроэкономическую стабильность», — отмечается в материалах банка.

Власти Азербайджана оценивают на 2021 год программу мер по дополнительному финансовому стимулированию, направленную на смягчение негативного воздействия COVID-19, в $1 млрд 773,2 млн. «Из них $100 млн это кредит AIIB, $250 млн – кредит Азиатского банка развития (утвержден 7 июля 2021 года – ИФ), остальные $1 млрд 423,2 млн – средства правительства Азербайджана», — указывается в документах.

Minval.az