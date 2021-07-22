На процессе под председательством судьи Самира Алиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор.

Э.Дубаков был приговорен к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

В приговоре отмечается, что после отбытия наказания Э.Дубаков подлежит принудительному выдворению за пределы Азербайджана.

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Сегодня продолжился судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к участию в боях в Карабахе в составе незаконных вооруженных формирований.

На процессе под председательством судьи Самира Алиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям Э.Дубаков выступил с последним словом, сообщает АПА.

Э.Дубаков заявил, что не признает себя виновным и верит в справедливость суда.

Суд удалился на совещание для вынесения приговора.

Minval.az