22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Но в некоторых частях полуострова утром возможны кратковременные дожди. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 25-28, днем — 35-39 градусов тепла, в Баку ночью — 26-28, днем — 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится ниже нормы с 752 мм ртутного столба до 749 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем — 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28 градусов тепла, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихе — 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-28, днем 35-40 градусов тепла, местами 42-44 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем — 30-35 градусов тепла.

В период с 22 по 24 июля в основном в северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, в некоторых местах интенсивные, есть вероятность выпадения града. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-25 м / с. В реках повысится уровень воды, есть вероятность схода селя на некоторых реках.

Minval.az