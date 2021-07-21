Сегодня в мечети «Тезепир» в Баку был совершен праздничный намаз по случаю Гурбан байрамы.

Праздничный намаз в мечети «Тезепир» был совершен под руководством председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде.

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