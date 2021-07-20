Путин: В ближайшее время Россия планирует направить в Азербайджан представительную делегацию.

— В ближайшее время Россия планирует направить в Азербайджан представительную делегацию, сказал Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 июля в Москве.

«У нас в следующем году большой праздник – 30-летие установления дипломатических отношений. Я благодарю за то, что Вы согласились приехать. Слава богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определённое падение, сейчас – уверенный рост, восстановление.

Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия, там много направлений сотрудничества.

В ближайшее время мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию, которая будет заниматься этими вопросами уже в Баку, они встречаются регулярно, на разных площадках. Это будет смешанная группа по разным направлениям. Имеются в виду и промышленность, и транспорт, и инфраструктура, некоторые другие вопросы, — сказал Путин.

Minval.az