Москва и Баку уверенно движутся по двусторонней повестке, товарооборот за первые полгода вырос, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«По двусторонней повестке дня мы движемся очень уверенно, товарооборот за первые полгода вырос, это очень важно, потому что у нас падение было в прошло году было более 10%», — сказал он.

По словам Алиева, стороны «также активно наращивают сотрудничество в деле транспортно-транзитных отношений». «По транспортному коридору Север-Юг было транспортировано грузов где-то на 20% больше, чем в прошлом году, так что коридор уже работает в большом объеме», — сообщил он.

Minval.az