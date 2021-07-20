Экономические отношения России и Азербайджана активно восстанавливаются после кризиса, связанного с пандемией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник.

«Отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия», — сказал Путин.

По словам Путина, одними из самых важных остаются вопросы урегулирования ситуации в регионе. «Хочу вас поблагодарить за компромиссные решения. Они всегда самые сложные, но если мы хотим, а мы хотим урегулирования, то мы должны идти по это у пути. До сих пор нам удавалось это делать», — отметил он.