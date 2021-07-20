По случаю праздника Гурбан байрамы в Шуше прошло торжественное мероприятие с участием военнослужащих азербайджанской армии.

Как сообщили в Министерстве обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов Первой Карабахской и Отечественной войн, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступая на мероприятии, командиры передали военнослужащим поздравления Верховного Главнокомандующего и министра обороны с праздником, подчеркнув, что предпринимаемые меры по дальнейшему улучшению их социально-бытовых условий продолжаются благодаря вниманию и заботе государства.

На мероприятии были зарезаны жертвенные животные, для военнослужащих них были накрыты праздничные столы.

Церемония завершилась торжественным маршем личного состава по городу.

Minval.az