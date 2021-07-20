В первом полугодии текущего года по железным дорогам Грузии было перевезено 6 млн тонн грузов.

Информацию распространило АО «Грузинская железная дорога».

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился на 500 тыс. тонн. Рост грузоперевозок на 10% зафиксирован как рекордный показатель за последние 11 лет.

Согласно информации, в январе-июне транзит азербайджанских нефтепродуктов увеличился на 70%. Рекордный рост произошел и в контейнерных перевозках на китайско-европейском направлении. За отчетный период перевезено 4 679 контейнеров типа TEU, что в 3,7 раза больше годового показателя.

Minval.az