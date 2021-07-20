20 июля состоялся телефонный разговор между генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана, Игорь Краснов позвонил Кямрану Алиеву и поздравил азербайджанского коллегу и коллектив прокуратуры с Гурбан байрамы. Генеральный прокурор Кямран Алиев выразил благодарность за поздравление.

В ходе разговора было выражено удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между странами по всем направлениям, в том числе в правоохранительной сфере, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов.

Minval.az