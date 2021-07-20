Обнародован прогноз погоды на 21 июля.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27, днем — 35-40 градусов тепла, в Баку ночью — 25-27, днем — 37-39 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28 градусов тепла, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихе — 29-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 23-28 , днем 35-40 градусов тепла, местами 42-44 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 30-35 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 июля на Абшеронском полуострове ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 38-40 градусов, преобладание слабых ветров, что неблагоприятно для большинства населения.

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