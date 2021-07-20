В освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе Азербайджана отметили Гурбан байрамы.
По случаю праздника произведено заклание жертвенных животных, отмечает «Репорт».
В освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе Азербайджана отметили Гурбан байрамы.
По случаю праздника произведено заклание жертвенных животных, отмечает «Репорт».
Дата: 2021/07/20 12:57
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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