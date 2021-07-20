В селе Агалы Зангиланского района ведутся строительные работы в рамках проекта «Умное село». При поддержке министерства сельского хозяйства группа уроженцев села посетила родные земли и ознакомилась с проводимыми там работами. Граждане, которые гордятся тем, что станут жителями первого «Умного села», строящегося на освобожденных территориях, отметили, что намерены вскоре навсегда вернуться на родные земли.

Как говорится в сообщении Минсельхоза, приезд уроженцев Агалы в родное село по прошествии 28 лет совпал с праздником Гурбан, и они совершили обряд жертвоприношения на центральной площади.

Уроженцы Агалы были проинформированы об «Умном селе» и проделанной работе в рамках проекта. Было отмечено, что реализуемый здесь пилотный проект охватывает села Агалы-I, II, III Зангиланского района. Реализация проекта осуществляется в основном по пяти компонентам. Это – жилищный сектор, производство, социальные услуги, «умное сельское хозяйство» и альтернативная энергетика. На территории села в первую очередь предусмотрено возведение с использованием инновационных строительных материалов 200 индивидуальных домов. Граждане заявили, что в ближайшее время намерены вернуться в свои дома и с радостью примут участие в строительных работах в освобожденных районах.

Представитель главы Исполнительной власти района Гярай Гусейнов отметил, что уроженцы Агалы с радостью готовятся вернуться в свое село. «Они дали обет совершить обряд жертвоприношения после освобождения наших земель от оккупации. И это произошло», — сказал Гусейнов.

Отметим, что в рамках проекта инженерные коммуникации, системы отопления в домах также будут созданы на основе «умных» технологий. В этих селах планируется построить современные школы, детские сады, поликлиники и центры электронного управления, сформировать инфраструктуру туризма. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания и объекты общественного питания, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии.

Minval.az