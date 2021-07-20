Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас и всех мусульман мира по случаю священного Гурбан байрамы! В эти благословенные праздничные дни выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми пожеланиями и намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, прекрасного настроения и много радостных мгновений. Да услышит Аллах все ваши молитвы, примет жертвоприношения и ниспошлет всем людям здоровье и счастье, всем странам – мир, благополучие и светлые дни! С уважением чту память доблестных сынов нашего народа, героически погибших во имя Родины, желаю терпения их родным и близким. Пусть Всевышний всегда оберегает наш мир!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN.

Об этом в соцсети «Инстаграм» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

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Minval.az