ОАО «Азеришыг» начинает внедрение в Карабахе новой системы электроснабжения.

В рамках нового плана будут ликвидированы линии электропередачи напряжением 6-10 кВ и трансформаторные подстанции.

Вместо них будет создана современная изолированная и защищенная система электроснабжения напряжением 35/04 кВ.

Согласно плану, в Карабахе должны быть размещены 4 568 трансформаторов мощностью 2 500 мВА. Однако АО планирует ликвидировать 198 трансформаторов общей мощностью 790-800 МВт, что означает, что эти мощности упадут до 1 700 МВА. Это также создаст условия для экономии 60 тысяч гектаров земли.

Новый подход «Азеришиг» позволит избежать ежегодных потерь электроэнергии в Карабахе в размере 220 млн кВт/ч или в среднем 19,8 млн манатов.

Minval.az