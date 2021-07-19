По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в Азербайджана ожидается дальнейшее повышение температуры, при этом максимальная температура в некоторых районах повысится до 42-44 ° C.

Как сообщает МЧС, небольшая неосторожность или халатность в таких погодных условиях приводит к пожарам, особенно на открытых участках и в лесу, а рост использования кондиционеров увеличивает риск перегрузки электрических проводов. В связи с этим МЧС призывает население неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокие температуры увеличивают риск возникновения пожара.

Также рекомендуется избегать пребывания на солнце на открытом воздухе в такие дни, в том числе на пляжах, а также носить светлую, легкую, особенно хлопчатобумажную одежду, находиться в тени или в прохладном месте, и пить много жидкости. В случае опасности звоните по номеру 112.

Minval.az