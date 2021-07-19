Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде, должностного лица Консульского управления Салима Ализаде.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых, направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям, передает АПА.

Уголовное дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева. В качестве потерпевшей стороны по делу признано Министерство иностранных дел. Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении их Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Через некоторое время суд отпустил их под домашний арест.

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