В театре Grange Park Opera в Суррее недалеко от столицы Великобритании состоялась премьера оперы, посвященной памяти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Разрешение на постановку дала вдова Литвиненко Марина.

«Мне нравится название «Жизнь и смерть Александра Литвиненко», потому что за то, чему он посвятил всю жизнь и чего не смог добиться, он расплатился своей смертью, как жертвоприношение», – приводит ее слова Еuronews.

Глава оперной труппы Васфи Кани сообщила, что из уважения ко вдове покойного в постановке не будет предприниматься попыток представить историю Литвиненко в искаженном или гипертрофированном виде.

Музыку для произведения написал британец Энтони Болтон после прочтения книги Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба «Смерть диссидента».

Режиссер-постановщик спектакля – Стивен Медкалф, он ставил «Аидуе» в «Альберт-холле» и «Пиковую даму» в «Ла Скала».

Партию Литвиненко исполняет тенор Эдриан Дуайер. Среди персонажей, задействованных в постановке, – супруга Литвиненко, российский бизнесмен Борис Березовский и депутат Госдумы Андрей Луговой.



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