В Азербайджане, по данным на 17 июля, за сутки выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 94 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 338438 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 331294 человека благополучно прошли лечение, 4992 пациента клиник скончались.

Лечение 2152 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3914819 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9319 — за минувшие сутки.

Minval.az