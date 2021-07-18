Азербайджан поддержал решения, принятые по итогам 19-го заседания министров стран ОПЕК+, говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

В заседании принял участие глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов, который отметил, что новые решения в рамках ОПЕК+ «будут способствовать процессу сохранения баланса на глобальном нефтяном рынке».

«База отсчета снижения нефтедобычи для Азербайджана не изменилась, оставшись на уровне октября 2018 года — 718 тыс. б/с», — отметили в Минэнерго.

18 июля страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц. В декабре 2021 года будет дана оценка рынку.

С мая 2022 года для Саудовской Аравии и России будет повышена база отсчета снижения нефтедобычи с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ — с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака — с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта — с 2,8 до 2,96 млн б/с — всего на 1,63 млн б/с.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 1 сентября.

Minval.az