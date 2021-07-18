«Азербайджан — надежный поставщик энергоресурсов в Европу».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Баку.

Президент также отметил роль Азербайджана в диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.

«После второй карабахской войны появились новые возможности открытия всех коммуникаций в регионе», заявил президент Алиев, отметив, что вопрос постконфликтного развития в регионе также обсуждался сегодня в ходе встречи с Шарль Мишелем. Его слова приводит «Репорт».

Minval.az