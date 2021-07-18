Сегодня состоялся совместный рабочий обед президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Европейского совета Шарля Мишеля.
Президент Ильхам Алиев встретил Ш.Мишеля.
Затем Алиев и Мишель сделали совместное фото.
Сегодня состоялся совместный рабочий обед президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Европейского совета Шарля Мишеля.
Президент Ильхам Алиев встретил Ш.Мишеля.
Затем Алиев и Мишель сделали совместное фото.
Дата: 2021/07/18 14:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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