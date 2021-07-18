Сегодня состоялся совместный рабочий обед президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Президент Ильхам Алиев встретил Ш.Мишеля.

Затем Алиев и Мишель сделали совместное фото.


Minval.az