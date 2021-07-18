В Генеральной прокуратуре совместно с соответствующими органами проведено расследование по факту того, что пятилетний мальчик подвергся насилию со стороны своей матери и ее знакомого в Хазарском районе Баку и в настоящее время находится на стационарном лечении.

Как сообщили в Генпрокуратуре, было установлено, что Саадат Хасмамедова (1996 г.р.), вступив в сговор с Кямраном Тагиевым (1995 г.р.), с которым состоит в неофициальном браке, в марте-июне 2021 года, а в последний раз 13 июля 2021 года, под влиянием наркотиков причинили физическую боль и душевные страдания сыну С. Хасмамедовой, Джахиду Абдулову (2016 г.р.).

По факту в Прокуратуре Хазарского района было возбуждено уголовное дело по статье 133.2.4 УК, дело направлено для проведения предварительного расследования в Следственный отдел Хазарского РУП.

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