Президент Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане, 18 июля посетил Главный наземный центр управления спутниками Космического агентства Азербайджана (Azercosmos) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает в воскресенье Trend, Шарль Мишель встретился с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым.

Министр Рашад Набиев отметил, что сотрудничество Азербайджана с Европейским союзом имеет особое значение для нашей страны. Он подчеркнул наличие большого потенциала для дальнейшего развития отношений в различных областях, включая сферу транспорта, связи и высоких технологий.

Говоря о развитии космоса в Азербайджане, Рашад Набиев отметил, что запуск на орбиту телекоммуникационных спутников Azerspace-1 и Azerspace-2 французской компанией Arianespace является ярким примером приверженности страны сотрудничеству с европейскими партнерами. Министр добавил, что спутник Azersky, который предназначен для наблюдения Земли с расстояния, был приобретен в 2014 году у компании Airbus Defence and Space.

Рашад Набиев высоко оценил усилия Европейского агентства космических программ по расширению связей между «Азеркосмос» и Европейской геостационарной навигационной службой (EGNOS), что положительно скажется в различных областях, в том числе в авиации, мореходстве, транспортном сообщении, сельском хозяйстве, картографии и навигации.

Minval.az