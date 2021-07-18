Президент Ильхам Алиев подарил народному артисту, отцу шехида Али Нуру четырехкомнатную квартиру, сообщили в пресс-службе Академического национального драматического театра.

Али Нур поблагодарил президента Ильхама Алиева за внимание и заботу: «Это была большая радость для меня и моей семьи. Это просторная квартира в красивом районе города. Эта квартира – большой подарок для нас. Также должен сказать, что вчера семье моего погибшего сына была предоставлена квартира в поселке Ходжасан. От имени моей семьи и внуков мы еще раз выражаем признательность нашему Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву».

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