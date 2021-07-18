Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель находится с визитом в Азербайджане.
Президент Евросовета посетил Аллею шехидов и посадил саженцы перед мемориальным комплексом.
Отсюда он также полюбовался панорамой Баку.
Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель находится с визитом в Азербайджане.
Президент Евросовета посетил Аллею шехидов и посадил саженцы перед мемориальным комплексом.
Отсюда он также полюбовался панорамой Баку.
Дата: 2021/07/18 9:19
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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