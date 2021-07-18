Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель находится с визитом в Азербайджане.

Президент Евросовета посетил Аллею шехидов и посадил саженцы перед мемориальным комплексом.

Отсюда он также полюбовался панорамой Баку.

Minval.az