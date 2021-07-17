Одной из причин поражения Армении во Второй Карабахской войне было нарушение военно-политического баланса, Азербайджан как минимум в 8-10 раз опережал нас в военном плане. При подобном балансе сил и началась война.

Об этом заявил сегодня, 17 июля, на пресс-конференции политолог Аргишти Кивирян.

По словам Кивиряна, которые приводит армянский интернет-портал news.am, сейчас, чтобы не потерять и Армению, необходимо как можно раньше восстановить баланс сил. «Но, к сожалению, власти Армении сегодня заняты клоунадой, а не восстановлением армии».

Minval.az