Товарооборот между Азербайджаном и Россией в первом полугодии 2021 года составил $1,342 млрд, что на 3,7% больше, чем в прошлом году.

Согласно данным Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, в январе — июне экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $418,506 млн (на 9,9% меньше показателя прошлого года), а импорт товаров из РФ — $923,995 млн (рост на 1,1%).

По данным комитета, Россия по итогам первого полугодия занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции, и лидирует среди стран, из которых Азербайджан импортирует продукцию.

Minval.az