Шарль Мишель, председатель Европейского совета, начав своё южнокавказское турне с Еревана, явно решил предстать здесь в роли «заграничного дядюшки», приехавшего навестить родню с полными чемоданами подарков. И с места в карьер возвестил, что Еврокомиссия готова предоставить Армении аж 2,6 миллиарда евро — на приоритетные направления, в числе которых названы «инфраструктура, цифровая повестка, климат, транспорт, демократические реформы».

Оставим в стороне, насколько реально продвигаются в Армении эти самые «демократические реформы» на фоне обещаний Пашиняна использовать «стальной мандат», позирования с молотком в руках и вполне реальных репрессий против неугодных. Тем более воздержимся от вопросов, на самом ли деле эта помощь изменит положение Армении. Тем более что, как показывает практика, значительная часть европомощи тратится на саму же евробюрократию, разного рода миссии, комиссии, вебинары и конференции. Вопрос в другом: за какие такие коврижки Еревану выделяется аж 2,6 миллиардов евро? В то время как для Азербайджана финансовый пакет ЕС рассчитан на 150 миллионов?

Более того, столь щедрый финансовый подарок Армения получает в то время, когда у самих стран Евросоюза бюджеты не то чтобы лопаются от денег. Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по многим отраслям экономики — пассажирские перевозки, туризм, ресторанный бизнес…Но для Еревана денежки нашлись.

Но самое главное, столь щедрый пакет европомощи получила Армения, которая отказывается начинать работу над мирным договора с Азербайджаном и устраивает провокации на границе. А еще последние 30 лет занималась бесстыдным грабежом оккупированных азербайджанских земель. А это и золото, и леса, и строительный камень, и минеральные источники, и множество других ценных ресурсов. На этих территориях за 30 лет армянской оккупации разрушено все: дома, дороги, линии электропередачи… «В наследство» Азербайджану оставили минные поля, причем передачу их карт Ереван всячески тормозит. И просто по логике вещей в такой ситуации Азербайджану должно быть выделено как минимум 5 миллиардов евро — на восстановительные работы, разминирование, возвращение беженцев…

Но Евросоюз на тарелочке с голубой в золотых звёздочках каемочке преподносит Армении щедрый подарок — аж 2,6 миллиарда евро. На демократические реформы и борьбу с изменениями климата. А вот выделить финансовую помощь Азербайджану на восстановление освобождённых от армянской оккупации территорий в Брюсселе посчитали излишним.

И как понимать такие «двойные евростандарты»?

Есть, конечно, официальная версия, озвученная еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели: Азербайджан — экономически успешная страна, здесь делают ставку на взаимовыгодное сотрудничество, а не на помощь, и т.д.

Но вряд ли еврочиновники настолько наивны и не понимают, что за объемами помощи всегда — всегда! —стоят политические приоритеты. Иначе чемпионами по получению евротраншей были бы Северная Корея и йеменские хуситы. Европомощь —это не про «нуждающихся». Это про приоритеты самого Евросоюза.

И вот по поводу этих самых приоритетов стоило бы поговорить с господином Мишелем во время его визита в Баку. И неважно, готовился ли он сам к тому, что ему здесь зададут неприятные вопросы.

Нурани, обозреватель

Minval.az