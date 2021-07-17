На хачмазском побережье Каспийского моря утонул подросток.

Стало известно, что это житель села Фарзалиоба Хачмазского района Алиев Малик Сахиль оглу (2008 г.р.), пишет АПА.

Тело подростка было извлечено из воды.

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