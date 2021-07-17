На хачмазском побережье Каспийского моря утонул подросток.
Стало известно, что это житель села Фарзалиоба Хачмазского района Алиев Малик Сахиль оглу (2008 г.р.), пишет АПА.
Тело подростка было извлечено из воды.
На хачмазском побережье Каспийского моря утонул подросток.
Стало известно, что это житель села Фарзалиоба Хачмазского района Алиев Малик Сахиль оглу (2008 г.р.), пишет АПА.
Тело подростка было извлечено из воды.
Дата: 2021/07/17 19:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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