Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева прокомментировала высказывания исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна на брифинге с президентом Европейского Совета (ЕС) Шарлем Мишелем.

Л. Абдуллаева заявила, что очередные заявления Пашиняна полны лжи и измышлений.

«Хочу напомнить вам, что эти абсурдные утверждения сделаны лидером страны, которая почти 30 лет проводила политику агрессии против Азербайджана, оккупируя его территории и нарушая основные права более миллиона азербайджанцев. Исполнящий обязанности премьер-министра Армении Пашинян, который продолжает свои территориальные претензии к Азербайджану, основанные на мечте о «Великой Армении», похоже, пытается создать какие-либо «основания» для агрессивной, деструктивной и непримиримой политики своей страны. Доводим до сведения Пашиняна, что, в отличие от Армении, у Азербайджана никогда не было территориальных претензий к какому-либо государству. Азербайджан уважает территориальную целостность государств в пределах международных границ и требует, чтобы такой же подход был продемонстрирован в отношении Азербайджана.

В национальной исторической памяти азербайджанского народа территория современной Армении, где наши соотечественники проживали как исторически укоренившийся народ, называется Западным Азербайджаном, и, как известно, наших соотечественников с этой территории депортировали трижды, в последний раз в 1988 году. Зангезурский регион и его разделение на восточную и западную части также является исторической реальностью. Возвращение наших соотечественников на эти территории — их естественное право. Это не территориальные претензии, а возвращение беженцев в свои дома, что отображено в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года.

Утверждения Пашиняна о «напряженности на границе и препятствии процессу делимитации» — не что иное, как лицемерие. Обеспечивая свою территориальную целостность, Азербайджан, устранив фактор оккупации своих территорий, заявил о готовности нормализовать отношения, начать процесс делимитации и демаркации на основе принципов международного права и предпринял практические шаги в этом направлении. В ответ Армения занимает позицию обострения ситуации и реваншизма. Нетрудно предсказать последствия для Армении этого деструктивного подхода, который демонстрируется годами», — сказала она.

Minval.az