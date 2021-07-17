По состоянию на 31 декабря 2020 года основные средства ОАО «Азерсу» увеличились на 115,6 миллиона манатов, составив 942,7 миллиона манатов, говорится в заявлении ОАО.

Отмечается, что на отчетный период накопленный убыток компании составил 7,3 миллиарда манатов, из которых 6,8 миллиарда возникли не в результате основной деятельности ОАО, а в результате оценки и амортизации материальных и нематериальных активов.

В 2020 году доходы от продаж составили 184,2 миллиона манатов, что на 8,8 миллиона манатов меньше по сравнению с 2019 годом.

Снижение доходов в основном связано с полным или частичным ограничением деятельности ряда абонентов (учебные заведения, объекты общепита, туризма и отдыха, свадебные залы и т. д.) на фоне пандемии.