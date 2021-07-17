Азербайджан и Болгария одобрили соглашение о сотрудничестве в области военного образования и тренингов.

Это отражено в подписанном сегодня указе президента Ильхама Алиева «Об утверждении Соглашения между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Болгарии о сотрудничестве в области военного образования и тренингов».

После вступления в силу данного соглашения, министерство обороны Азербайджана обеспечивает выполнение его положений.

Министерство иностранных дел должно уведомить правительство Болгарии о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Minval.az