Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с человеческими жертвами в результате наводнения в этой стране, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с человеческими жертвами в результате наводнения в этой стране, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/07/17 17:34
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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