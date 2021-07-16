Обнародован прогноз погоды на 17 июля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 23-26, днем — 31-36 градусов тепла, в Баку ночью — 23-25, днем — 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем — 40-45%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17 июля на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

17 июля в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но вечером в некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем — 32-37 градусов тепла, в горах ночью — 11-16, днем — 20-25 градусов тепла.

Minval.az