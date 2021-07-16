Мефтун Гурбан оглу Аббасов назначен председателем правления Шушинского государственного заповедника.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Мефтун Гурбан оглу Аббасов назначен председателем правления Шушинского государственного заповедника.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2021/07/16 12:43
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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